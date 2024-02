Attacchi informatici sempre piÃ¹ sofisticati per: fare cassa o creare il caos

Interruzioni nelle supply chain di questi materiali potrebbero causare scompensi nell'industria e nell'economia globale, aprendo porte interessanti per gli hacker.

L'effetto Scarface: gang informatiche in ascesa

Come i cartelli della droga, le cybergang si organizzano per massimizzare i ricavi.

Questa tendenza globale vede gruppi organizzati impegnati nel commercio dei propri asset, formando alleanze di guerra informatica e sfidando il panorama cybersecurity mondiale.

Vincere dall'interno: attacchi mirati alle società quotate

Gli attori malevoli potrebbero concentrarsi su società quotate in borsa, ottenendo informazioni strategiche per truffare il mercato azionario.



Utilizzando l'estrazione dei dati in modo più trasparente, gli hacker potrebbero pianificare e eseguire attacchi, vendendo i profitti prima che il valore collassi.

"Grazie a tecnologie come l'intelligenza artificiale, i criminali informatici lavorano in modo sempre più intelligente, non più difficile.

Possono provenire da qualsiasi parte del mondo, portando con sé risorse e competenze sempre nuove e applicano i loro talenti in modi diversi per pianificare strategicamente le loro azioni ed essere un passo avanti.

Inoltre, ci sono molte organizzazioni criminali globali e altrettante operazioni sostenute dalle nazioni", ha dichiarato Francesca Boncompagni, Head of Customer Solution, Italy, France, Balkans & Turkey di Experian.

"In questo panorama sfaccettato, le organizzazioni non devono ignorare nemmeno le più piccole anomalie di sicurezza, devono essere sempre aggiornate sugli interessi che smuovono il mercato e che potrebbero esporle ad attacchi informatici, e investire in sofisticati metodi di prevenzione e risposta per proteggersi".