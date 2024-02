Quali sono le dinamiche finanziarie dietro un cyberattacco alle aziende

Un'illuminante finestra su come gli hacker vedono il panorama delle minacce.

Fornendo un valore aggiunto, il report identifica comportamenti e misure di sicurezza adottate dalle aziende classificate come "High Performer", offrendo un modello di successo.

Tra le best practice suggerite, emerge l'importanza di adottare un approccio piattaforma-centrico per la sicurezza, abbandonando soluzioni frammentate.

L'implementazione di diritti di accesso privilegiato e la creazione di piani di risposta agli incidenti emergono come punti cruciali per gestire le sfide della cibersicurezza.



In un mondo sempre più connesso, il report di Barracuda non solo offre un'analisi approfondita delle attuali minacce, ma propone soluzioni concrete.

Una lettura imprescindibile per aziende e professionisti che intendono navigare con successo le acque agitate della sicurezza informatica.

"La ricerca Cybernomics 101 evidenzia la dura realtà delle violazioni dei dati, ma sottolinea anche che le aziende non sono impotenti", dichiara Fleming Shi, CTO di Barracuda. "Il monitoraggio proattivo e il rilevamento degli attacchi sono fondamentali per prevenire la progressione verso conseguenze ancora più gravi come l'esfiltrazione dei dati o il ransomware.

Iniziando già oggi a prepararsi a tali eventualità, le aziende possono ridurre in modo significativo l'impatto e il costo degli incidenti".