PIL USA solido: cosa farÃ  la Fed nel prossimo periodo?

Questa situazione potrebbe però rappresentare una complicazione per la Federal Reserve: i mercati finanziari prevedono una riduzione nei tassi nel corso del 2024, ma la solidità dei dati economici genera dei dubbi sulla velocità di questa discesa; molto dipenderà dalla traiettoria dell'inflazione e della domanda interna nei prossimi trimestri.

Ci aspettiamo un rallentamento della crescita da qui in poi, anche se l'economia statunitense ha chiuso il 2023 in una condizione di solidità.

Richard Flax, Chief Investment Officer di Moneyfarm