Inverstimenti e Cina: la musa dei mercati

Dapprima è trapelata la notizia che il Governo sta valutando un pacchetto di misure per risollevare il mercato, tra cui la creazione di un fondo di stabilizzazione da 2.000 miliardi di yuan per l'acquisto di azioni su Hong Kong.

Successivamente la China Securities Regulatory Commission ha promesso di fare ogni sforzo per rendere efficiente il funzionamento del mercato dei capitali, reprimendo la manipolazione dei prezzi e le attività di trading insolite.

Nel frattempo, Jack Ma, co-fondatore di Alibaba, dopo essersi ritirato dalla scena pubblica per la stretta di Pechino nel 2020, sembra abbia acquistato circa 50 milioni di dollari di azioni della società nell'ultimo trimestre.

La pubblicazione di questa indiscrezione ha contribuito al rimbalzo del titolo.

Infine, mercoledì la People's Bank of China con una comunicazione inusuale, ha anticipato che ad inizio febbraio taglierà il coefficiente di riserva obbligatoria per le banche in modo da liberare risorse e sostenere l'economia. Il taglio dello 0,5% fornirà 1.000 miliardi di yuan di liquidità a lungo termine al mercato.