Investimenti su ETF a tema: tra opportunitÃ  e sfide

Investimenti su ETF a tema: tra opportunità e sfide

Hoffmann (Avalon Investment Research): "boom o bust? ecco le sorprese nascoste dietro gli ETF tematici

L'investimento tematico rappresenta una strategia intrigante nell'ambito finanziario, basata sull'identificazione e la scommessa su tendenze di lungo termine.

Questa pratica si è evoluta nel corso degli anni, spaziando dalle rivoluzioni tecnologiche come gli smartphone al crescente interesse per settori come l'eGaming, la sicurezza informatica, l'intelligenza artificiale e i veicoli elettrici (EV).

"Identificare queste tendenze è fondamentale, poiché si trasformano in modelli di domanda e comportamento della società".

Recenti analisi mostrano un significativo aumento degli ETF tematici, evidenziato dall'espansione delle azioni in circolazione negli ultimi anni.