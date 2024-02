Visa ancora partner FIFA Visa e FIFA, per il futuro del calcio

Visa e FIFA, supportati dagli insight dello studio Visa "Digital Fans: How Connected Experiences Can Power the Future of Fandom", lavoreranno congiuntamente per identificare iniziative mirate a migliorare l'esperienza dei tifosi durante la Coppa del Mondo FIFA e altri tornei FIFA.

La sinergia tra queste due potenze globali promette di aprire nuovi orizzonti nell'ambito degli eventi sportivi e delle esperienze di pagamento.

La partnership tra Visa e FIFA si consolida come un esempio di successo, fondendo la passione per il calcio con l'innovazione nei pagamenti digitali per un futuro sempre più promettente.



Romy Gai, FIFA Chief Business Officer, ha dichiarato: "Dal 2007 Visa è stata determinante per elevare l'esperienza di pagamento in più di 40 eventi FIFA, tra cui la recente Coppa del Mondo FIFA in Qatar e l'anno scorso in occasione della FIFA Women's World Cup in Australia e Nuova Zelanda, un evento con numeri da record.

Mentre l'esperienza dei fan ha visto enormi passi avanti nei 16 anni di partnership, FIFA e Visa continuano a guardare avanti, verso una moderna esperienza di commercio digitale, personalizzata e fluida per la Coppa del Mondo FIFA 2026."

"Uno degli obiettivi principali di Visa nella collaborazione con FIFA è arricchire l'esperienza di tifosi e atleti", ha aggiunto Frank Cooper, Chief Marketing Officer di Visa.

"La Coppa del Mondo FIFA 26 rappresenta un'opportunità unica per Visa di raggiungere questo obiettivo.

Sebbene lo sport agonistico sia considerato intrattenimento, in realtà si tratta anche di un business fiorente.