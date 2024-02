Il modern work si avvale dell'intelligenza artificiale per scatenare la creativitÃ 

Se riassumere una mail o una serie di mail concatenate sembra un gioco da ragazzi, in realtà comprendere le varie risposte ed estrarre i key point piuttosto che le azioni da intraprendere e chi deve svolgere i vari compiti, con un meeting le cose sono molto più complesse. Copilot in Teams permette di trascrivere il contenuto della riunione, ma non solo al termine, proponendo un riassunto in tempo reale che facilita chi entra in ritardo nell'essere comunque aggiornato.

Anche in Teams individua i task e propone azioni.

E come migliora le competenze?

Copilot aiuta a utilizzare strumenti come Excel in modo più avanzato, rendendo tutti un po' esperti in questi strumenti di produttività.

Dialogare con l'applicazione diventa un passaggio chiave, per generare nuove formule in secondi e in automatico da grandi moli di dati.

Ricordiamo che oltre a Word, Excel, Team e PowerPoint che ho citato, Copilot è presente in Outlook, OneDrive, SharePoint ed Exchange.

Ha qualche esempio di aziende che hanno già adottato Copilot?

Martina: Sì, abbiamo iniziato con 18 aziende a luglio con il Early Access Program, e ora abbiamo circa un centinaio di clienti in Italia che l'hanno già acquistato.