Ducati Lenovo Team: sempre piÃ¹ tecnologia in vista del Campionato MotoGP 2024

Da partner tecnologico dal 2018, Lenovo fornisce all'avanguardia al Ducati Lenovo Team la tecnologia necessaria per trasformare dati in informazioni, eseguire simulazioni complesse e prendere decisioni strategiche in tempo reale.

Nel mondo della MotoGP guidato dalla tecnologia, l'introduzione dell'infrastruttura iperconvergente Lenovo ThinkAgile nel garage del team è un passo cruciale per analizzare rapidamente grandi quantità di dati.

La potente piattaforma sarà il cuore delle analisi di deep learning e machine learning per migliorare prestazioni e sicurezza delle moto Ducati.

Il Ducati Lenovo Remote Garage consente analisi in tempo reale e la collaborazione remota per ottimizzare la configurazione delle moto.

L'accordo Cloud Solution Provider con Lenovo garantisce potenza aggiuntiva on-demand per affrontare picchi di lavoro.

Dal quartier generale al circuito, una vasta gamma di hardware Lenovo migliora operazioni, collaborazione e analisi dei dati. La novità per il 2024 è l'introduzione di una soluzione innovativa per rilievi in pista, potenziata dalla workstation Lenovo ThinkStation P360 Ultra, consentendo una copia digitale precisa del circuito.