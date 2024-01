Libro - La buona governance. Scelte e strumenti per le imprese non quotate

Montemerlo ,D'Angelo e Alessandro Minichilli per Egea

La buona governance è ormai un imperativo.

Tuttavia, in concreto, in che cosa consiste e quali sono i suoi benefici? Sono sufficienti regole e persone competenti od occorre altro? Cercano di dare una risposta, anzi più risposte, Valentino D'Angelo, Daniela Montemerlo e Alessandro Minichilli nel loro recente scritto La buona governance.

Scelte e strumenti per le imprese non quotate, edito da Egea.

Il testo risponde ai due quesiti forte di una base empirica estremamente significativa, data dalla popolazione delle imprese sopra i 50 milioni di euro di fatturato monitorata dal Corporate Governance Lab di SDA Bocconi School of Management.

Se ne ricava una rappresentazione, per vari aspetti inedita, degli elementi distintivi della buona governane, del suo impatto positivo su strategie e performance e dei percorsi che hanno condotto le imprese indagate a compiere progressi rilevanti, pur con una strada ancora lunga e impegnativa di fronte a sé.