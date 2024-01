Marketing 2024: cosa devono aspettarsi le aziende? Ecco le 10 tendenze

Ivan Cogliati, CEO di Superfluid Team, anticipa che gli effetti a lungo termine di questa tendenza devono ancora manifestarsi.

La quotazione in borsa di Shein a New York per 90 miliardi di dollari nel 2024 segna un nuovo capitolo nella competizione del fast-fashion.

Temu, l'ormai noto e-commerce low cost, è ancora nel pieno della sua ondata di crescita negli Stati Uniti, dove è arrivato un anno prima rispetto all'Italia "motivo per cui ci possiamo aspettare che in Italia siamo solo all'inizio degli effetti portati dal gigante cinese" - precisa Ivan Cogliati.

4.

Gestione strategica degli influencer

La piattaforma italiana Inflead si distingue per la sua tecnologia avanzata nel collegare brand e influencer.

Ivan Cogliati evidenzia la necessità di ordine nella vasta gamma di influencer, affermando che questa tecnologia è cruciale per connettersi con gli influencer giusti e ampliare la presenza sui mercati.

5.

TikTok in ascesa: opportunità per le aziende

La crescita di TikTok nel 2023 prevede un aumento di 1.6 milioni di utenti nel 2024.

Le aziende sono incoraggiate a prestare maggiore attenzione a questo canale, investendo in competenze e collaborazioni con creator per creare contenuti adatti alla piattaforma.

6.

Sbarco delle aziende su TikTok

Comunicare su TikTok può essere un ostacolo psicologico per molte aziende, ma le opportunità per semplificare il processo stanno aumentando.