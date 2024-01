Cybersecurity nel 2024, pronte nuove sfide per i CISO

Si tratta di un passaggio necessario.

IDC evidenzia che solo il 33% dei dirigenti senior è coinvolto nelle attuali iniziative di preparazione IT, eppure il 61% di questi ritiene che un attacco potrebbe avere un impatto sulla loro azienda nei prossimi 12 mesi.

L'importanza della preparazione deve essere un'iniziativa top down.

Nel 2024, i consigli di amministrazione si aspetteranno anche una maggiore dedizione da parte dei vertici aziendali per garantire che le società considerino in modo olistico la loro postura di sicurezza, dal rilevamento alla protezione fino al ripristino.

Quale sarà l'impatto dell'AI sulla resilienza informatica? Come prepararsi?

L'intelligenza artificiale sta costringendo CISO e CIO a pensare alla pianificazione in modo diverso.



Per anni, le aziende hanno utilizzato l'AI per ottenere più valore o insight dai dati e, per quanto riguarda la sicurezza, si sono affidate a tecnologie di AI/ML per aspetti quali il rilevamento delle anomalie.

Tuttavia, il panorama degli attacchi continua a evolversi rapidamente, anche come conseguenza della crescente diffusione dell'intelligenza artificiale che li alimenta.

La sfida è rappresentata da minacce sempre più difficili da rilevare: per questo motivo, i piani per il 2024 non devono riguardare solo il rilevamento e la prevenzione, ma anche il ripristino.

Si prevede che le aziende avranno un approccio più definito nell'adozione dell'AI, sia a livello offensivo, per ricavare maggiori informazioni dai dati, che difensivo, per combattere gli attacchi.

Con i progressi dell'AI, le imprese miglioreranno la resilienza informatica abilitando analisi predittiva e risposta automatizzata alle minacce.