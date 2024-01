Qualcomm alza il livello di tecnologia all'interno dei dispositivi Samsung S24

Patrick (Qualcom Technologies): Snapdragon 8 alla terza generazione introduce le sue avanzate capacità di intelligenza artificiale

In un'affermazione di innovazione e collaborazione, Qualcomm Technologies, Inc. ha recentemente annunciato che la sua piattaforma mobile premium, il Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, sarà il cuore pulsante dei nuovi flagship di Samsung Electronics Co.

Ltd., in particolare il Galaxy S24 Ultra, distribuito globalmente, e i modelli Galaxy S24 Plus e S24 in territori selezionati.

"Siamo orgogliosi di continuare a lavorare al fianco di Samsung per guidare questa nuova era dell'industria mobile e fornire ai consumatori straordinarie esperienze premium", ha dichiarato Chris Patrick, senior vice president e general manager of mobile handset di Qualcomm Technologies, Inc.