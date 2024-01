Moderare le aspettative per il 2024

La situazione è più complessa per la BCE.

La recessione incombe sull'Europa; i prestiti bancari sono in stallo e il Consiglio Direttivo è lungi dall'unanimità sul da farsi.

Per questo si consiglia agli investitori di rivedere le proprie aspettative di rapida chiarezza e proseguimento ininterrotto del rally delle azioni.

Fine soddisfacente di un anno volatile

La solida performance annuale dei mercati dei capitali al di fuori della Cina cela il fatto che il 2023 sia stato decisamente caratterizzato da volatilità e incertezze, che si riflettono nei forti flussi in entrata negli asset a basso rischio (specie nel mercato monetario), diventati redditizi grazie all'inversione di rotta dei tassi d'interesse.

L'esito del 2024 dipenderà dal fatto che questo capitale accumulato per i periodi di incertezza possa tornare ad essere investito in altre classi di attività

Perché il reddito fisso

Per chi investe nel reddito fisso, si tratta di capire se la tendenza di rendimenti in calo iniziata alla fine dello scorso anno continuerà o si interromperà.