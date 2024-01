L'anno scorso gli Stati Uniti sono riusciti a evitare la recessione. Cosa succederÃ  ora?

Tuttavia, oggi ci sono importanti differenze.

Nel 2000, le aziende erano sopravvalutate in misura molto maggiore di quanto non lo siano ora i leader di mercato.

Al culmine della bolla di Internet c'era un sacco di fuffa, che è implosa.

Questa volta, c'è molta meno fuffa e la maggior parte delle azioni mega-cap è costituita da investimenti legittimi.

I titoli azionari delle "magnifiche sette" hanno catturato la maggior parte dei rendimenti in un mercato ristretto, costituendo complessivamente il 59,1% del Nasdaq 100 alla fine del 2023.



Tuttavia, le loro valutazioni relativamente elevate sono

supportate da utili e flussi di cassa che rendono merito al loro status di leader di mercato.

Gli investitori potrebbero diffidare dei prezzi elevati per alcune di queste azioni mega- cap.

Tuttavia, dato il potenziale di crescita di alcuni dei leader di mercato di oggi, , potrebbero avere senso come partecipazioni all'interno di un portafoglio bilan ciato.

La crisi bancaria di marzo 2023 è stata un problema di tassi di interesse più che un problema lato credito, risultato di uno dei cicli di rialzo più rapidi della storia.

Con l'aumento dei tassi di interesse, il valore di mercato delle obbligazioni detenute dalle banche è crollato, scatenando le preoccupazioni dei clienti sul fatto che le banche non disponessero di attività liquide sufficienti per garantire i loro depositi.



I fornitori di liquidità hanno tirato un enorme sospiro di sollievo quando la Federal Deposit Insurance Corporation ha ricordato agli investitori nervosi che i depositanti non avrebbero subito perdite.

Inoltre, la Federal Reserve ha fornito liquidità attraverso il Bank Term Funding Program.

Questo programma di prestiti di emergenza offriva alle banche prestiti fino a un anno con l'uso di Treasury e altre attività ammissibili al loro prezzo origi nale inve ce che al loro valore di mercato inferiore.

Così come le autorità di regolamentazione hanno imparato la lezione dalla crisi bancaria del 2008, che è stata utile per strutturare la loro risposta nel 2023, gli investitori possono imparare dall'apprensione del 2023 per affrontare i mercati del 2024.

Le dinamiche del mercato immobiliare sono cambiate

Il mercato immobiliare è molto diverso da quello del 2008.



Oggi, gli aumenti dei tassi della Fed hanno frenato le vendite di case, unitamente ai cambiamenti nei modelli abitativi post - pandemia.

Tutto questo è servito a contenere la volatilità che si era verificata 15 anni fa.

All'epoca avevamo costruito tanto e avevamo un'offerta eccessiva di alloggi.

Oggi ci troviamo in una situazione diametralmente opposta.

Abbiamo costruito troppo poco per molti anni, tanto che quando è scoppiato il COVID il mercato immobiliare era piuttosto contratto.?Un mercato del lavoro forte, con quasi piena occupazione e rifinanziamenti a basso tasso nell'ultimo decennio, si è rivelato utile nel contesto attuale.

Gli indicatori di recessione erano un segnale predittivo o solo tanto rumore per nulla?

Anche se i modelli economici non sono del tutto venuti meno, il sistema ha assorbito molte distorsioni.

La gente parla di "recessione" causata dal COVID e forse è perché non abbiamo una parola migliore.



La produzione si era contratta ma non a causa di "normali'' forze recessive.

È stato intenzionale.

I governi hanno iniettato liquidità nel sistema per tamponare il problema e l'economia ha avuto bisogno di tempo per adattarsi.

Sebbene le condizioni economiche oggi appaiano solide rispetto al passato, il punto cruciale è che l'anno a venire, come sempre, ci riserverà alcune sorprese.

Anziché attendere un chiaro segnale di via libera per rientrare nei mercati azionari e obbligazio nari, mantenere portafogli ben diversificati e bilanciati durante i cicli economici rimane un approccio sensato per gli investitori a lungo termine.

Darrell Spence, Economista di Capital Group