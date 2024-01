Wall Street sotto pressione: il futuro incerto degli investimenti

La cautela si riflette nei segnali sotto la superficie, con ritiri da azioni di banche, società più piccole e immobiliari, che avevano registrato notevoli guadagni nel quarto trimestre.

Il cambiamento di dinamica è evidenziato dal rialzo dei rendimenti dei bond, originariamente in ribasso alla fine del 2023.

L'aumento dei rendimenti è guidato da dati che mostrano una persistente forza economica, alimentando preoccupazioni sull'inflazione.

Tale incertezza ha portato a una revisione delle aspettative sui tassi d'interesse, con la probabilità di mantenere i tassi attuali superiore al 50% a marzo.

La flessione nell'indice Russell 2000 e le perdite significative in azioni speculative come Rivian e Coinbase riflettono una correzione dopo il rally alimentato dalla percezione di un cambio di rotta della Federal Reserve.

Anche settori come immobiliare e utility, inizialmente in crescita, mostrano ora una diminuzione.