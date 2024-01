Le tre lezioni sugli investimenti che possiamo imparare dal 2023

Gli investitori hanno trascorso il 2023 temendo che l'impatto di una politica monetaria più restrittiva, in un contesto in cui la Federal Reserve si sta concentrando sulla lotta all'inflazione, avrebbe trascinato l'economia statunitense in recessione.

Il recente annuncio del presidente Jerome Powell, secondo cui la Fed dedicherà la stessa attenzione ai suoi due mandati - lotta all'inflazione e sostegno all'economia - significa che la probabilità di una recessione nel 2024 è notevolmente diminuita.

Tim Murray, Capital Markets Strategist, Multi-Asset Division, T.

Rowe Price