La lista dei desideri sulla Cop28 per l'anno nuovo

So che sembra scontato, ma ignorare ciò che è scontato è fin troppo semplice, anche per gli esperti, oltre che pericoloso.

Quando si parla di terreni agricoli si pensa che questi ultimi siano dati in natura perché si trovano in campagna ma non è così.

Infatti, è raro che i terreni agricoli siano dati in natura.

Attualmente viviamo in un contesto in cui incombono sia una crisi climatica sia una crisi di biodiversità e le due non sono separate ma sono le facce di una stessa medaglia.



L'uso del suolo è di gran lunga la principale causa della perdita di biodiversità.

Secondo l'Indice del Pianeta Vivente 2022, fra il 1970 e il 2018 la fauna selvatica si è ridotta del 69%.

Circa un milione di specie vegetali e animali è a rischio di estinzione.

Niente sfugge agli impatti negativi delle nostre azioni, né il mare, né la terra, né l'aria.

Tutti gli habitat che rivestono un'importanza fondamentale per la nostra esistenza - acque dolci, mari, foreste, praterie e paludi - subiscono effetti negativi.

Un esempio è dato dalle barriere coralline.

Ne abbiamo perso circa la metà e si prevede che, con l'aumento delle temperature in misura superiore a 1,5°C, le perdite raggiungeranno il 70-90% del totale.

La temperatura è già aumentata di 1,2°C dall'inizio della rivoluzione industriale.

I coralli offrono ecosistemi diversificati e ospitano una maggiore varietà di specie rispetto a qualsiasi altro ambiente marino, oltre ad aiutare i livelli di pescosità e a fungere da difese naturali contro mareggiate, tempeste e inondazioni.