Trupia (Banca Sistema): il factoring Ã¨ un elemento fondamentale per la nostra economia

Abbiamo in portafoglio una quindicina di società di calcio tra A e B.

Siamo presenti anche un po' nel mondo dei crediti verso le imprese quindi dove il debitore non è pubblica amministrazione, ma sono società che operano in vari settori, tra cui anche le quotate in Borsa.

E poi abbiamo delle Big Pharma, grandi società clienti del mondo farmaceutico che si rivolgono a noi non tanto per l'aspetto finanziario, quanto per l'attività di servicing nel pagamento dei crediti e nell'attività di allocazione degli incassi.

C'è qualche operazione che ritiene sia stata significativa?

L'emissione del mini-bond fino a 2 milioni di euro di Prodea Group, media company nel settore eventi ed intrattenimento specializzata nelle più innovative tecnologie 3D e di virtual set è stata un'operazione interessante, perché realizzata dal nuovo team specializzato cha ha visto la banca nel ruolo di paying agent e centro servizi.

Quali sono gli obiettivi e le prospettive per Banca Sistema nel 2024?

Puntiamo ad espanderci geograficamente, valutando l'ingresso in Portogallo oltre che in Spagna dove già operiamo.