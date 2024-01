Italia, tante Partite IVA ma la produttivitÃ  resta bassa

Il lavoro freelance attrae per la libertà di scelta negli orari e nei luoghi di lavoro, ma Luigi Nigro, giovane professionista del digitale e content creator, sottolinea che il lavoro autonomo può diventare una trappola.

Molti professionisti, afferma Nigro, non riescono a gestirlo in modo efficiente.

I sei errori tipici dei freelancer

Mentre l'Italia vanta un numero significativo di freelance, è essenziale affrontare le sfide legate alla gestione del lavoro autonomo per migliorare la produttività complessiva del Paese.Le urgenze, secondo Nigro, sono assenti nel mondo dei professionisti, consentendo loro di prendere decisioni mirate per migliorare il proprio lavoro senza stress inutile.

Decidere senza urgenza

Come afferma Nigro, "ciò consente di prendere ogni decisione professionale per migliorare la qualità del proprio lavoro sul lungo termine ed evitare qualsiasi tipo di stress".

Ridurre al minimo gli sprechi di tempo

Per Nigro, la priorità è sempre l'output di qualità, ottenuto riducendo al minimo gli sprechi di tempo.

I professionisti, a differenza dei dipendenti, vendono la propria competenza e non il loro tempo.

Nigro consiglia di diventare "cinture nere" di lavoro asincrono, riducendo le chiamate di allineamento e pianificando solo quelle necessarie.

Specializzarsi per eccellere

Un errore comune tra i professionisti è voler fare tutto senza specializzarsi.