Se gli informatici scappano: ecco come trattenerli in azienda

Per quale motivo proprio i talenti informatici sono quelli con una maggiore propensione a lasciare l'azienda?

Lo abbiamo chiesto a Carola Adami, fondatrice di Adami & Associati, società internazionale di head hunting.

"La causa principale del più alto numero di dimissioni tra i professionisti IT è molto semplice: attualmente c'è un'altissima ricerca di competenze informatiche, con un mercato del lavoro che quindi per questi profili risulta molto florido e attrattivo".



Questo non significa però che le aziende non possano fare nulla per trattenere i propri informatici, siano essi sviluppatori, sistemisti o IT manager: "fidelizzare i propri talenti, anche quelli IT, non è certo impossibile" spiega Adami, specificando che «in uno scenario che vede i tassi di turnover in generale aumento, le aziende hanno tutti i vantaggi nell'investire su delle efficaci strategie di fidelizzazione, così da mantenere il proprio tasso di ricambio del personale al di sotto di livelli patologici e propriamente dannosi».

Come sottolinea l'head hunter, infatti, un minimo ricambio del personale è benefico, sapendo che immettere in azienda nuovi punti di vista, nuove esperienze, nuovi background e nuove skills è tra gli elementi più importanti per far crescere un business.

Resta dunque da capire come aumentare il livello di fidelizzazione dei professionisti IT.