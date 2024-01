Aste giudiziarie nel settore immobiliare: come stanno andando

Le stesse regioni sono ai primi 3 posti anche per controvalore delle aste in questione.

Al primo posto, sempre la Lombardia che registra un controvalore pari al 13,75% del totale (268.711.301?), seguita da Sicilia, le cui unità immobiliari in asta cubano il 9,59% del valore totale nazionale in termini di base d'asta (187.434.619?) e Lazio, dove il valore totale regionale corrisponde al 9,49% del totale (185.594.718).

La Valle D'Aosta risulta invece la regione con il minor numero di procedure aperte per il mese di gennaio, pari a 17, corrispondenti allo 0,13% delle aste attive in Italia.

Il controvalore totale delle unità immobiliari in asta in Valle D'Aosta è pari a 1.520.720?.

Per quanto riguarda le province, Roma si afferma come la provincia più attiva, con un totale di 849 aste, pari al 6,45% del totale nazionale.



Con 335 annunci in asta (2,54% del totale), la provincia di Perugia precede quella di Catania, che si ferma a un totale di 332 (2,52%).

Roma si conferma anche prima provincia per controvalore totale dei lotti in asta, pari a 130.335.999?, seguita da Catania (75.621.285?) e Brescia (60.888.295?).

Trieste invece è la provincia che registra i dati più bassi, con sole 3 procedure in asta per il mese di gennaio e un controvalore complessivo di 206.600? in termini di base d'asta.

L'immobile all'asta più costoso nel mese di gennaio è Torre Del Grifo Village, ex centro sportivo del Catania Calcio.

Il complesso sportivo polifunzionale in questione è composto da: un edificio polifunzionale sportivo su quattro livelli con due piscine coperte, area parcheggio, quattro campi da calcio, un sottocampo, un resort, spazi comuni, 3 suite, hall, sala meeting e blocco bagni, foresteria e locale magazzino interrato, uffici direzionali, locale ricevimento ingresso, locali tecnici, accessori e depositi.



L'immobile si trova a Mascalucia, in provincia di Catania, e ha un valore di base d'asta è pari a 28.940.000 ?.

Di contro, a Coniolo, in provincia di Alessandria, si trova l'unità immobiliare con il valore di base d'asta minore, pari a 65?.

Tra le unità immobiliari in asta localizzate all'estero ma gestite da tribunali nazionali, vale la pena segnalare un complesso abitativo composto da 21 appartamenti, 9 lotti edificabili e 2 ulteriori lotti frazionabili edificati di 29.894 metri quadri complessivi situato sull'Isola di Boa Vista, nella Repubblica di Capo Verde, con un valore in termini di base d'asta pari a 2.167.564 ?.

Il 16 gennaio risulta essere il giorno con il maggior numero di aste in gestione, con un totale di 1.261 aste e un valore, in termini di base d'asta, pari a 195.343.763?.

Al contrario, il 13 gennaio è il giorno con il minor numero di aste in gestione, con un totale di 12 aste per un controvalore pari a 865.922?.



Per concludere, un commento sul mercato da parte del Prof.

Mirko Frigerio esperto di esecuzioni Immobiliari e NPE, Strategic Advisor di Wikicasa.it: "Il numero mensile di aste pubblicate, se confrontato con il passato, monitora lo stato di carico di lavoro dei Tribunali e non solo il numero di esecuzioni che il periodo propone.

Negli ultimi 3 anni abbiamo visto una mole di lavoro ridotta rispetto ai numeri degli anni pre-COVID.

Ci portiamo ancora in groppa, quindi, i rallentamenti COVID e non abbiamo ancora avuto i benefici delle accelerazioni che l'introduzione della Legge Cartabia ha portato al sistema; il T.S.E.I.

ci ha dato modo, negli anni, di vedere che i tempi delle procedure hanno subito pochi miglioramenti temporali ma sono sicuramente migliorati i tempi delle fasi di vendita.

Resta aperta la variabile su due aspetti delicati: il primo, che oggi stiamo ancora smaltendo il carico di lavoro pre-COVID e l'avvio atti delle successive attività di pignoramento ha subito ritardi importanti creando un flusso di immobili in esecuzione che ancora non vediamo pubblicati; il secondo rappresenta quale sarà la futura strategia di gestione degli NPE su scala generale di Banche e Service, che vede sempre più la volontà di trovare accordi fuori dalle aule dei tribunali oppure, seppure in asta, attraverso accordi stragiudiziali che coinvolgano la volontà dei proprietari dei beni a sdebitarsi attraverso accordi a saldo e stralcio e piani di rientro accordati.?



Chiaramente, il mondo delle esecuzioni e degli NPE sta cambiando e non serve più una azione spot fatta ogni tanto da questo o quel gestore, ma serve la presenza sempre più attiva di veri e propri esperti del debito che possano affrontare l'argomento e fare da "mediatore" tra creditore e debitore, al fine di estinguere prima le procedure, magari azzerando anche il debito e riducendo di gran lunga i costi che le procedure portano con sé.

Gestire il mondo aste vuol dire prendersi cura del proprio paese, e farlo con l'analisi e i numeri fa uscire, chi li sa leggere e interpretare correttamente, dal mondo dell'improvvisazione".