L'intelligenza artificiale ci ruberÃ  il lavoro? Assolutamente no!

Si occupa di implementare algoritmi di machine learning e dell'integrazione dei nuovi prodotti con le applicazioni esistenti affinché sia garantita l'efficienza delle infrastrutture.

La retribuzione annua lorda è di circa 40-50.000 euro per un profilo junior e di 70.000 euro per un profilo senior.

AI erchitect: come l'architetto tradizionale, si assicura che il processo di creazione dei sistemi proceda senza intoppi.

È il responsabile della pianificazione e dello sviluppo di tutte le infrastrutture che permettono alle varie tecnologie di dialogare tra loro.



Le posizioni "entry level" percepiscono uno stipendio di 35.000 all'anno, mentre i lavoratori con più esperienza guadagnano fino a 65.000 euro all'anno.

Data scientist: analizza serie di dati molto complessi in modo che possano essere usati per sviluppare i progetti legati all'AI.

Spesso si occupa anche di creare modelli predittivi che aiutino a prendere decisioni di business corrette e consapevoli.

Per questi professionisti lo stipendio medio in Italia è 35.000 euro all'anno.

Le posizioni "entry level" percepiscono uno stipendio di 30.600 euro all'anno, mentre i lavoratori con più esperienza guadagnano fino a 60.000 euro all'anno.

Machine learning engineer: implementano e gestiscono modelli di ML in produzione.

Un Machine learning engineer prende i modelli e li trasforma in un sistema di produzione attivo; hanno competenze molto simili agli ingegneri del software con due competenze aggiuntive: conoscenza pratica di machine learning per comprendere i modelli e competenza nell'utilizzo di specifici strumenti di ingegneria per la gestione delle pipeline di dati e l'implementazione di sistemi in modo da poterli monitorare e risolvere eventuali problemi.