La manutenzione predittiva sta crescendo in maniera esponenziale nel nostro Paese

Questa innovativa piattaforma sfrutta la combinazione di sensori IoT e intelligenza artificiale per raccogliere in tempo reale dati sui consumi energetici e le performance di macchinari ed edifici, migliorando significativamente l'accuratezza e l'efficacia della manutenzione predittiva.

Il ruolo chiave di smart vibration monitoring

All'interno di Scops.ai, si introduce il nuovo sensore IoT progettato per lo Smart Vibration Monitoring.

Questo sensore monitora in modo intelligente le vibrazioni di motori elettrici, ventilatori, pompe e riduttori, consentendo un'analisi predittiva dello stato di salute delle macchine per evitare guasti improvvisi, riducendo fino al 40% i fermi non previsti.

"Oggi le aziende comprendono il ruolo cruciale della manutenzione predittiva nelle strategie di efficientamento produttivo", dichiara Jacopo Piana, CEO di Quick Algorithm.