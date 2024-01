Crescono gli investimenti in modalitÃ  digitale e la consulenza professionale

Contrariamente alla percezione comune, l'utilizzo del digitale non è monopolio di una specifica fascia d'età; al contrario, è diffuso in tutte le categorie, con una predominanza tra gli investitori più abbienti.

La ricerca evidenzia che il 53% del portafoglio medio degli investitori retail è gestito in modalità digitale, senza l'assistenza di professionisti degli investimenti.

Tuttavia, nonostante la crescente digitalizzazione, la consulenza finanziaria qualificata mantiene la sua rilevanza, con il 40% degli intervistati che si rivolge a consulenti professionisti quando investe una somma pari a un anno di stipendio.

L'avanzata degli investimenti digitali

Le prospettive future indicano un aumento dell'utilizzo del digitale, con quasi la metà degli investitori digitali che prevede un incremento nei prossimi cinque anni.

Le differenze nazionali emergono chiaramente, con il 60% degli investitori in Svizzera e Singapore favorevoli all'incremento, rispetto al 31% in Francia e al 35% in Italia.



La fiducia gioca un ruolo fondamentale nell'adozione degli investimenti digitali.

Il 56% degli investitori fiduciosi di prendere decisioni finanziarie adeguate prevede un aumento degli investimenti digitali, rispetto al 27% di coloro che si sentono meno sicuri.

Analogamente, la considerazione di valori e investimenti responsabili è più pronunciata tra gli investitori fiduciosi (71%) rispetto a quelli meno sicuri (46%).

IL RUOLO DELLE DONNE NEGLI INVESTIMENTI DIGITALI

La ricerca sottolinea la necessità di promuovere l'inclusione femminile negli investimenti digitali.