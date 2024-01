Mancava anche il fenomeno dei de-influencer: una moda per dare contro alla Ferragni?

Il fenomeno ha preso piede negli ultimi giorni, ma sembra davvero qualcosa di paradossale: analizziamolo

Le aziende sono un po' sbigottite, molti uffici marketing in subbuglio.

L'affaire Ferragni-Balocco sta lasciando il sengo.

E così, il panorama digitale si arricchisce di una nuova figura, l'esatto opposto dell'influencer: il deinfluencer.

Questi creatori di contenuti digitali sfidano le tendenze del momento per promuovere un consumo più sostenibile ed etico, distanziandosi dall'ormai consolidato modello di influencer che sponsorizzano prodotti senza riflettere sull'impatto sociale e ambientale.

In questa nuova ondata di deinfluenza, personaggi come Derek Guy, noto come "il ragazzo dell'abbigliamento maschile," e Tanner Leatherstein emergono come voci autorevoli e controcorrente.

Derek Guy e la sostenibilità delfashion

Derek Guy, uno dei deinfluencer più noti, si distingue per la sua critica costruttiva al mondo della moda.