L'impatto dell'Intelligenza Artificiale sulla sicurezza informatica: nuove minacce e opportunitÃ 

L'impatto dell'Intelligenza Artificiale sulla sicurezza informatica: nuove minacce e opportunità

Lossa (CyberArk): la sfida tra tecnologie è evidente, attacco e difesa hanno le stesse armi

L'avanzamento dell'intelligenza artificiale (IA) si configura come un'arma a doppio taglio per i team di sicurezza, come rivela uno studio condotto da CyberArk.

Nonostante l'ampio utilizzo dell'IA per potenziare le difese aziendali, emerge una crescente minaccia derivante dall'adozione diffusa degli strumenti di GenAI.

Il report evidenzia che il 43% delle aziende italiane ha implementato l'IA per il rilevamento e la prevenzione delle violazioni, il 53% per incrementare flessibilità e automazione, e il 27% per colmare le lacune di talento nella cybersecurity.

Le sfide emergenti dall'utilizzo della GenAI

Tuttavia, l'ampliamento dell'adozione degli strumenti di GenAI apre una nuova dimensione di vulnerabilità, suscitando preoccupazioni tra i responsabili della sicurezza.