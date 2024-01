Strategie, sicurezza e responsabilitÃ  nelle soluzioni che utilizzano l'IA

Analizzeremo ognuna di esse per capire come possano plasmare il futuro del business.

IA pervasiva: integrare l'intelligenza artificiale per il auccesso

Thoughtworks sottolinea l'importanza di integrare l'IA in modo efficace per migliorare le capacità umane.

Secondo Rachel Laycock, Chief Technology Officer di Thoughtworks, "la competenza nell'utilizzare l'IA diventerà fondamentale per il successo futuro delle aziende".

Esploriamo come le organizzazioni possono adottare un approccio consapevole per massimizzare il potenziale dell'IA".

Valorizzare dati e piattaforme di IA: fondamentale per ogni azienda

Una piattaforma dati sicura è essenziale non solo per le aziende interessate a sviluppare applicazioni di Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI), ma per tutte le imprese.

Analizziamo come garantire l'accesso sicuro a dati affidabili sia cruciale per una strategia aziendale solida.

Evoluzione delle interazioni: dalle interfacce vocali alla realtà estesa

Thoughtworks evidenzia l'evoluzione delle interazioni, dalle interfacce vocali alla realtà estesa.