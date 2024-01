Riaggiustamento delle aspettative di mercato? Prepariamoci ad una correzione

L'attività sui futures sui fondi Fed offre ancora più del 70% di possibilità che il primo rialzo dei tassi della Fed avvenga a marzo.

Ma la Fed non troverà prove sufficienti del fatto che l'inflazione si avvicinerà all'obiettivo del 2% già a marzo.

Di conseguenza, dovrebbe esserci un riaggiustamento delle aspettative del mercato e vedremo i prezzi delle azioni e delle obbligazioni compiere una mossa correttiva al ribasso. Al via la stagione degli utili trimestrali Nelle prossime settimane l'attenzione si concentrerà sugli utili aziendali e inizieremo a digerire i guadagni partendo dal settore finanziario.

I dati finanziari dell'SPDR hanno chiuso lo scorso anno con un rally di oltre il 20% grazie all'ottimismo sul fatto che la Fed avrebbe iniziato a tagliare i tassi di interesse prima piuttosto che dopo.

Il massiccio rimbalzo dei titoli statunitensi a lungo termine ha avuto un impatto sostanzialmente positivo sui loro bilanci.



Tuttavia le aspettative per le banche statunitensi non sono necessariamente positive. In primo luogo, si prevede che le banche annunceranno un calo del 21% dei loro profitti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, a causa dei maggiori costi per attrarre e mantenere i depositi in un contesto di elevata inflazione e tassi della Fed più elevati.

Inoltre, le inadempienze delle carte di credito continuano ad aumentare.

La spesa dei consumatori statunitensi è rimasta solida, ma le persone non acquistano cose che possono permettersi.

Si prevede quindi un aumento delle sofferenze. Sul fronte societario, i ricavi dell'investment banking rimarranno probabilmente deboli dato che l'attività di M&A è stata contenuta lo scorso anno.

Ebbene, se la Fed inizia a tagliare i tassi di interesse e l'economia rallenta, le banche inizieranno a vedere il loro margine di profitto netto ridursi.



Pertanto, le proiezioni FactSet indicano che il settore finanziario dell'S&P500 potrebbe rivelare il quarto calo degli utili su base annua più elevato tra tutti gli 11 settori per il quarto trimestre, con una flessione stimata del -3,1%.

Se così fosse, una correzione dei dati finanziari dell'S&P500 avrebbe senso solo dopo un rally di oltre il 20% registrato in soli due mesi.

Ad ogni modo, mi fermo qui e lascio che siano gli utili bancari a raccontare la storia. Stessa storia, giorno diverso. Nel settore energetico, il petrolio greggio è rimbalzato del 2% ieri e stamattina è più richiesto sulla scia delle crescenti tensioni nel Mar Rosso.

Questa volta la notizia che l'Iran ha sequestrato una petroliera al largo delle coste dell'Oman sta spingendo i prezzi al rialzo.

Tuttavia, le tensioni sul Mar Rosso finora non sono state sufficienti a spingere il prezzo del barile in modo sostenibile verso l'alto.



Pertanto, i rally dei prezzi verso e oltre il livello di 75 dollari al barile potrebbero rappresentare interessanti opportunità di vendita per coloro che sono disposti a vedere il prezzo di un barile scendere al di sotto del livello di 70 dollari al barile.A livello aziendale, il consolidamento del settore energetico statunitense si sta ora spostando verso le società del gas naturale.

Chesapeake Energy ha accettato di fondersi con Southwestern Energy Company in una transazione interamente azionaria del valore di 7,4 miliardi di dollari.

Il prezzo di Chesapeake è aumentato del 3% mentre Southwestern Energy ha perso il 2,5% e le efficienze potrebbero supportare un'ulteriore correzione per Chesapeake.I futures del gas naturale sono in rialzo negli Stati Uniti, ma i futures del TTF europeo continuano a scendere nonostante la neve e il rigido clima invernale.

È perché lo stoccaggio del gas europeo è così pieno che alcuni dicono che l'inverno è già finito sul mercato del gas.

Ipek Ozkardeskaya, Senior Analyst di Swissquote Bank