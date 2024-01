L'aggiornamento di gennaio del Ranking eCommerce in Italia

Altri nomi degni di nota includono Tezenis (Moda), Nintendo (Elettronica) e Stroili Oro (Gioielli e Orologi).

Indice di Italianità per Settore: L'analisi mostra che il numero di aziende italiane che operano online varia notevolmente a seconda del settore.

Per questo, è stato creato un Indice di Italianità per ogni categoria merceologica della classifica.

Riepilogo per Settore:

Turismo: 1) Booking.com 2) Trenitalia 3) Ryanair.

Alimentare: 1) JustEat 2) Deliveroo 3) Vivino.

Scommesse e Casinò: 1) Sisal 2) 888 Casinò 3) Snai.

Marketplace: 1) Amazon 2) Subito 3) eBay.

Assicurazioni: 1) Prima 2) Unipol Sai 3) ConTe.it.

Moda: 1) Zalando 2) Vinted 3) Zara.

La classifica completa, aggiornata a Gennaio 2024, è consultabile nella sezione Classifica di eCommerce Italia: www.ecommerceitalia.info/e-commerce-ranking.