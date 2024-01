L'evoluzione dei dispositivi nell'era dell'Hybrid Workplace e dell'Intelligenza Artificiale

In questo periodo, per esempio, stiamo puntando su innovazioni come la "Quiet Keyboard", tastiera silenziosa, e la tecnologia "SH Viw", che protegge la privacy regolando l'angolo visivo del monitor.

Inoltre, abbiamo acquisito Poly per offrire soluzioni di comunicazione complete, inclusi device e servizi per ambienti ibridi e conferenze innovative.

Abbiamo introdotto un computer interessante come lo Spectre Foldable, un dispositivo flessibile per chi si sposta spesso, e l'Envy Move, un all-in-one leggero e trasportabile.



L'esigenza di chi lavora, ma non solo per il lavoro, è quella di comunicare e stiamo inserendo molte innovazioni per creare meeting virtuali che possano far vivere delle esperienze uniformi, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.

Il mondo del business, in questi anni, sta spostandosi verso i servizi.

Assolutamente, anche noi stiamo abbracciando il concetto di servizio rispetto al prodotto e lo stiamo integrando in ogni prodotto.

Se vogliamo, la prima proposta è stata l'iniziativa "Instant Ink" per le stampanti, con un sistema di invio dei consumabili in abbonamento.

Stiamo estendendo questo approccio al mondo dell'hardware, trasformando l'acquisto di PC in soluzioni complete attraverso contratti di abbonamento.

Si tratta di un'evoluzione naturale perché sono le aziende che ce lo chiedono.