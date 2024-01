Come stanno reagendo le aziende all'arrivo dell'intelligenza artificiale?

Una preoccupazione rilevante è la centralizzazione dei dati, con l'82% che ammette di avere silos di dati in tutta l'organizzazione.

Mentre il 58% valuta positivamente la capacità dei loro strumenti di analisi di gestire complessi set di dati legati all'AI, l'80% affronta sfide di integrazione con le piattaforme di AI.

La prontezza della governance è relativamente bassa in Italia, con il 69% delle organizzazioni classificate come Followers o Laggards.

Solo il 23% dichiara politiche e protocolli di AI altamente completi.

Emergono rischi di bias, con il 41% che riconosce una consapevolezza limitata e il 46% che manca di meccanismi sistematici per rilevare i bias nei dati.

Questa analisi iniziale offre uno sguardo sul panorama della prontezza per l'AI in Italia, indicando l'urgenza di colmare il divario tra intenzioni e capacità nei pilastri chiave.

Le prossime sezioni approfondiranno ciascun pilastro, offrendo una comprensione completa delle sfide e opportunità nel panorama dell'AI italiano.