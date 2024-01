World Economic Forum - Global Risks Report: cresce la consapevolezza

Cosgrove (Proofpoint): c'è una crescente consapevolezza da parte dei responsabili aziendali globali sui rischi

Il report del World Economic Forum (WEF) sottolinea l'imperativo per i responsabili aziendali di elevare la cybersecurity a priorità assoluta.

Nel 2024, gli attacchi informatici sono saliti fino al quinto posto tra i motivi di preoccupazione degli intervistati, sia del settore pubblico che di quello privato, con il 39% che li ha inseriti tra le prime tre preoccupazioni ? un'evoluzione comprensibile di fronte a un panorama di minacce in continua evoluzione, alimentato da tecnologie come l'intelligenza artificiale e dal costante rischio che gli attacchi di phishing mirati rappresentano per le aziende e i loro dipendenti.

I dati di Proofpoint rivelano una crescente consapevolezza da parte dei responsabili aziendali globali: il 73% dei membri dei consigli di amministrazione si sente a rischio di un grave attacco informatico nei prossimi 12 mesi, con un netto aumento rispetto al 65% dell'anno precedente.

Il phishing rimane prevalente: nel 2022 l'84% delle aziende globali è stata vittima di almeno un attacco di phishing andato a buon fine.