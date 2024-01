Rapporto sul credito 2023: il trionfo del buy now pay later

"Solo per i mutui continuiamo a registrare un trend in diminuzione, che è stato probabilmente amplificato dai rialzi sui tassi di interesse previsti dalla BCE nel corso del 2023: rispetto al 2021, infatti, abbiamo rilevato un -79%".

Nell'analisi dettagliata, emerge che le richieste di prestiti finalizzati e BNPL si sono concentrate nelle prime due settimane, con un picco del +18,3% per i finalizzati e +22,2% per il BNPL.

Interessante notare che i telefoni cellulari hanno rappresentato il 47,9% delle richieste di prestito, con un aumento del +16% rispetto a novembre.

L'analisi dei tassi di interesse conferma un trend discendente per i prestiti finalizzati, ma un aumento per i prestiti personali, che hanno raggiunto il 12,85% a novembre.



Per i mutui, la situazione è stabile, con leggere variazioni durante l'anno.

L'analisi delle singole aree Nielsen rivela che, nonostante una diminuzione nazionale delle richieste di prestiti personali, il Centro-Sud ha registrato un aumento del +4%.

Al contrario, i prestiti finalizzati hanno visto un incremento nel Centro-Nord, in particolare nel Nord-Ovest con un +4,3%.

Le regioni più attive sono Campania, Sicilia e Lombardia.

Il 2023 ha segnato una ripresa per prestiti, BNPL e finanziamenti online.

Il digitale ha registrato numeri impressionanti, con il BNPL cresciuto del +100% rispetto al 2022 e del +511% dal 2021.

I mutui, tuttavia, continuano a diminuire (-54,8% dal 2022).