State of Commerce 2023: le ultime tendenze dell'ecommerce in Italia

Anche a livello globale i dati raccolti mostrano un forte aumento delle transazioni effettuate attraverso i portafogli digitali, mentre altri tipi di pagamento, come PayPal, i servizi Buy Now Pay Later (BNPL) e i bonifici bancari registrano una diminuzione.

In contrasto con l'aumento dei wallet digitali c'è il declino delle criptovalute, un tipo di pagamento la cui popolarità era in aumento fino al 2022, ma i cui tassi di adozione si sono poi arrestati.

Il commercio digitale è sempre più integrato nel percorso del cliente

Non più limitato agli store digitali o alle applicazioni mobile, le funzionalità commerciali vengono integrate in altri touchpoint con i clienti prima e dopo l'acquisto.



Ad esempio, il 50% delle aziende italiane dispone di funzionalità di pagamento nelle proprie e-mail di marketing e il 96% vede un incremento delle entrate dai canali di assistenza clienti.

L'attività di shopping digitale durante le festività natalizie 2023 a livello globale

La stagione dello shopping natalizio 2023 ha visto un tasso di sconto medio più alto dal 2020 ad oggi, e un aumento degli acquisti influenzati dall'Intelligenza Artificiale.

Sulla base delle attività di shopping digitale di oltre 1,5 miliardi di consumatori tra Commerce Cloud, Marketing Cloud e Service Cloud, Salesforce ha rilevato che la decisione di acquisto degli stessi durante le festività natalizie è stata guidata dalle offerte e dalle esperienze personalizzate su misura. Oltre il 17% di tutti gli ordini delle festività è stato influenzato dall'Intelligenza Artificiale nei mesi di novembre e dicembre, per un totale di 199 miliardi di dollari.



