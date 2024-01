Bitcoin e SEC: un accordo clamoroso che potrebbe cambiare il mercato

Si tratta di un'ulteriore conferma dell'interesse verso questa asset class, tale approvazione favorirà, nei prossimi mesi, l'ingresso di molti altri investitori".

Da settembre 2023 nel Trading online Hodlie è la prima piattaforma al mondo di investimento automatico sulle criptovalute basata completamente sull'intelligenza artificiale.

L'obiettivo di Hodlie è rivoluzionare il sistema degli investimenti nei mercati finanziari grazie all'AI che risolve le principali problematicità del trading online: è in grado di elaborare rapidamente enormi quantità di dati, è più precisa e veloce degli essere umani nel prendere ed eseguire decisioni, non è emotiva, non va in vacanze e non dorme mai. L'obiettivo di arrivare a AUM (asset under management) superiori al miliardo di euro entro fine 2027,

Il progetto Hodlie nasce a fine 2020 quando, 3 ingegneri informatici, all'epoca 23enni: Gianluca Sommariva e Gianluca Boleto ricercatori universitari in AI e Lorenzo Maffia malware analyst presso l'ONU, iniziano ad applicare l'AI ai mercati finanziari per individuare nuovi modelli di trading che fossero in grado di overperformare il benchmark di mercato, cioè di fare meglio sui mercati finanziari di quanto possano fare anche i migliori specialisti.



Dopo aver fondato la società a gennaio 2023, nel mese di febbraio i 3 soci fondatori di Hodlie rilasciano la versione beta della loro prima piattaforma ad un gruppo selezionato di 300 tester e oggi, 20 settembre 2023, dopo aver verificato l'affidabilità della soluzione e della tecnologia, la piattaforma è stata lanciata sul mercato.