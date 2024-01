La VPN e la sicurezza: non trattenere il file log Ã¨ determinante

Ecco perché garantiamo ai nostri utenti che non monitoreremo o tracceremo la loro attività online.

Crediamo fermamente che la politica 'no-logs' dovrebbe essere lo standard in questa industria e che un controllo di assurance condotto da una delle Big Four del settore (Deloitte) possa dimostrare ai clienti quanto ci teniamo alla creazione di una rete internet ancora più sicura e affidabile," ha dichiarato Marijus Briedis, CTO di NordVPN.

Durante il processo di verifica, gli esperti di Deloitte hanno esaminato attentamente la struttura dei server aziendali, la loro configurazione e i relativi registri.

Hanno ottenuto accesso ai servizi di NordVPN per una settimana, dal 30 novembre al 7 dicembre 2023, analizzando le impostazioni rilevanti dal lato della privacy.

La revisione ha coinvolto diverse modalità di connessione offerte da NordVPN, come server offuscati, Doppia VPN, VPN standard, Onion Over VPN (TOR) e P2P.

Nessuna indicazione di violazioni alla politica "No-Logs"

I controllori di Deloitte non hanno riscontrato alcuna indicazione di violazioni da parte di NordVPN della politica "no-logs".