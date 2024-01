Red Bull F1 Marketing: la nuova frontiera del business in Formula 1

Con AlphaTauri, prossima a diventare Racing Bulls, che accoglierà parte degli sponsor, il reparto marketing si prefigge di ottimizzare lo spazio disponibile sulle vetture.

Questa sinergia si tradurrà non solo in benefici economici per entrambi i team ma anche in una maggiore visibilità per gli sponsor coinvolti.

"Le vetture di Faenza diventano un'affascinante tela pubblicitaria, ospitando gli sponsor che non trovano spazio altrove," dichiara la fonte di Motorsport.com.



Un nuovo inizio per AlphaTauri/Racing Bulls

L'evoluzione del team AlphaTauri, ora parte integrante del polo marketing Red Bull F1, segna un nuovo inizio.

Con l'amministratore delegato Peter Bayer alla guida, il team di Faenza non solo si libera del peso di cercare sponsor ma potrebbe anche adottare nuove strategie.

L'obiettivo potrebbe essere sfruttare le gare negli Stati Uniti per iniziative uniche, come le spettacolari livree speciali presentate nel 2023.

"Il Red Bull F1 Marketing offre a AlphaTauri/Racing Bulls l'opportunità di rinnovarsi e di esplorare nuove strade nella strategia di marketing," afferma la fonte vicina al team.

Red Bull Racing sta dimostrando di essere non solo un dominatore sulle piste di Formula 1, ma anche un leader innovativo nel mondo del marketing automobilistico.

La creazione di Red Bull F1 Marketing segna un capitolo significativo nella storia del team, aprendo nuove prospettive di business e consolidando ulteriormente la sua posizione di riferimento nel panorama sportivo e commerciale globale.