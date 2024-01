Spazio al Chief Networking Officer - recensione libro "Innovationship"

Benedetto Buono e Federico Frattini ci portano nel mondo complesso delle connessioni professionali e dei legami umani

Passate le feste, la mente di imprenditori e manager torna a focalizzarsi su problemi irrisolti, tra cui quello sulle connessioni professionali e legami umani.

Rappresentano oggi risorse indispensabili per un'innovazione efficace, condividendo idee, modelli e strategie utili per ogni organizzazione? Il 2024 sarà l'anno in cui ci si deciderà ad istituire una nuova figura: il Chief Networking Officer?

Indicazioni su come affrontare e sfruttare questa opportunità vengono dalla lettura del recente scritto di Benedetto Buono e Federico Frattini dal titolo "Innovationship ? L'innovazione guidata dal capitale relazionale", edito da Egea.

Secondo gli Autori, siamo abituati a credere che gli ingredienti fondamentali per fare innovazione con successo siano due: il capitale finanziario e quello tecnologico.