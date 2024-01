AI ovunque e dispositivi per la salute: la tendenza 2024 - Punto e a capo

Dalle automobili intelligenti alle case connesse, dall'intrattenimento domestico all'elettronica di consumo, l'AI è l'elemento centrale nell'evoluzione tecnologica.

Questa tendenza evidenzia il passaggio da una concezione di intelligenza artificiale come entità separata e specializzata a un'approccio più integrato e diffuso, in cui l'AI è una componente chiave nella maggior parte degli strumenti e dei dispositivi.

L'integrazione dell'IA non solo migliora le funzionalità esistenti ma apre la strada a nuove opportunità e servizi innovativi.

Affermazioni come "AI-powered" e "AI-enhanced" permeano i booth del CES, sottolineando come l'AI sia diventata un motore trainante per l'innovazione.

Parallelamente, il CES 2024 riflette un crescente interesse nell'ambito della salute e del benessere.

Un numero significativo di aziende dedica il proprio focus allo sviluppo di applicazioni e dispositivi dedicati al monitoraggio della salute, integrando in essi le potenzialità dell'intelligenza artificiale.



Questa convergenza tra tecnologia e salute rappresenta un cambiamento paradigmatico, dove la tecnologia non è solo un facilitatore, ma un vero alleato nella gestione della salute personale.

Le applicazioni per il monitoraggio della salute, alimentate dall'AI, vanno ben oltre la registrazione di dati di base.

Innovazioni come i dispositivi indossabili intelligenti, i sensori avanzati e le piattaforme digitali offrono un monitoraggio in tempo reale, analisi predittive e persino consulenze personalizzate basate sui dati raccolti.