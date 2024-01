Qapla': nella gestione delle spedizione, si passa dalla leadership in Italia all'Europa

Come pianificate di utilizzare questi fondi per l'espansione internazionale?

I fondi ottenuti, 5 milioni di euro, saranno destinati all'espansione internazionale.

Dopo il successo in Italia e Spagna, miriamo a penetrare i mercati europei come Germania e Regno Unito nel 2024, con ulteriori espansioni previste nel Nord America e in altri paesi europei nel 2025.

Affrontando l'espansione internazionale, quali sono le sfide e come state affrontando la ricerca di risorse umane qualificate?

Le sfide principali riguardano la comprensione delle specificità locali.



Per affrontarle, stiamo cercando risorse umane con esperienza internazionale che comprendano il contesto locale.

Le persone sono la chiave per il successo, e cerchiamo figure che apportino diversità culturale al nostro percorso di crescita.

Come pensa che l'esperienza in Spagna abbia influenzato il vostro approccio all'espansione internazionale?

L'esperienza in Spagna ci ha aperto gli occhi sulle differenze significative tra i mercati europei.

Oltre alle similitudini culturali, abbiamo imparato che ogni paese ha il suo modo di approcciare servizi e prodotti.

Questa consapevolezza è fondamentale per il nostro approccio in Germania, Regno Unito e oltre.