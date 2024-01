PubblicitÃ  2024: evoluzione nei contenuti e misurazione dei risultati

Pubblicità 2024: evoluzione nei contenuti e misurazione dei risultati

Il Marketing Executive Report 2024 di Webranking racconta le sfide cruciali per i manager italiani nel 2024, con focus su budget, competenze, tecnologia, pubblicità e le dinamiche del consumatore

Il Marketing Executive Report 2024, elaborato da Webranking, rivela le prospettive e le sfide affrontate dai manager italiani nel corso dell'anno.

Le speranze e preoccupazioni emergono chiaramente, evidenziando tre aree chiave: budget, competenze, e tecnologia.

Per il 2024, solo il 20% dei manager ritiene di avere budget adeguati e obiettivi di business realizzabili (nella foto Roberta Sanzani, Head of paid media di Webranking). La scarsità di risorse, intese non solo in termini economici ma anche in termini di personale e competenze, emerge come una preoccupazione diffusa.