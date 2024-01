Whistleblowing: una nuova frontiera della trasparenza aziendale

API offre la piattaforma, ma è necessaria una comprensione legale, procedure interne, formazione e informazione per dipendenti e aziende.

Parlando di imprenditori, qual è il loro ruolo in questo processo?

Gli imprenditori dovrebbero vedere il whistleblowing come un'opportunità.

Sapere degli illeciti in azienda consente un intervento tempestivo e dimostra un impegno verso la trasparenza.

Torniamo alla cultura aziendale.

Come questa legge favorisce una cultura di trasparenza e prevenzione all'interno delle aziende?

La legge promuove la trasparenza e la risoluzione interna dei problemi prima che diventino pubblici.



È un passo verso la cultura della denuncia per risolvere i problemi in casa.

Infine, quali sono le sfide e le opportunità che vedi per le aziende italiane in questo cambiamento culturale?

La principale sfida è la scarsa consapevolezza.

Le aziende devono abbracciare il cambiamento culturale, investire in formazione e comprendere che il whistleblowing è un modo per risolvere i problemi interni in modo preventivo.