Come il software sta trasformando i prodotti: mangia il mondo dell'industria

Non si tratta più di sviluppare singoli componenti separatamente, ma di integrare il software in tutte le fasi. Dal sistema aerodinamico al software di bordo, ogni componente deve dialogare sinergicamente.

Questa necessità ha portato a una rivoluzione nel modo in cui i prodotti sono concepiti e costruiti.

Gestione della complessità: il ruolo cruciale del PLM

La gestione della complessità è diventata una sfida cruciale.

il Product Lifecycle Management (PLM) è emerso come un elemento chiave per integrare dati provenienti da diverse discipline.

La collaborazione tra professionisti è essenziale per garantire un flusso costante di informazioni e la creazione di prodotti di alta qualità.

Agilità nella progettazione: abbracciare il ciclo iterativo

L'approccio tradizionale Waterfall nella progettazione è stato sostituito da metodologie più agili, coinvolgendo clienti e fornitori durante il processo di progettazione.



ciò richiede strumenti che supportino la collaborazione e la progettazione simultanea.

La tecnologia agile si è dimostrata fondamentale nella trasformazione di come vengono sviluppati i prodotti.

La meccanica agile: dal manufatto all'esigenza

L'evoluzione nel modo di progettare si riflette anche nella scelta dei materiali.

Oggi, anziché partire dai dati di progetto, si inizia con l'uso previsto del manufatto.

La tecnologia consente di creare forme e richiedere materiali che potrebbero non esistere naturalmente.