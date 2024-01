AttivitÃ  giudiziaria: la situazione delle aziende in crisi non mostra significativi miglioramenti

Attività giudiziaria: la situazione delle aziende in crisi non mostra significativi miglioramenti

Fava (Cherry): il 2023 è il primo anno completo sotto l'influenza del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Cherry Sea, l'Osservatorio di Cherry, ha condotto un'analisi dettagliata sull'attività dei tribunali fallimentari nel 2023, concentrandosi sulle prime venti sezioni per volume di attività in città come Bari, Milano, e Roma.

Aumento del 26% nelle procedure aperte nel 2023

I risultati rivelano un aumento significativo del 26% nel numero totale di nuove procedure aperte a livello nazionale nel 2023, raggiungendo le 7.737 pratiche.