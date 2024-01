Lavoro: cosa cambierÃ  nel 2024 nell'HR Tech

Questo modello operativo, basato su competenze, motivazioni e relazioni, consente di quantificare i cluster aziendali e individuare i leader informali.

Riconoscere tali leader è essenziale per prevedere l'impatto di una loro possibile uscita dall'azienda.

People Experience: trasformare i processi in esperienze personalizzate

L'attenzione sempre più centrata sulle persone porta alla sfida di trasformare i processi in esperienze personalizzate.



Dall'onboarding all'implementazione di processi di performance manageriali coinvolgenti, HR deve adottare dati e AI per rispondere alle sfide del 2024.

L'upskilling e il reskilling rimangono le leve più potenti per l'attrazione e la gestione del talento.

"Saper cogliere e leggere i segnali vitali di un'organizzazione, migliorare e innovare i processi HR con l'obiettivo di trasformarli in esperienze e costruire ambienti di lavoro attrattivi, sostenibili e dove le persone sono in relazione sono le principali sfide che emergono dal nostro settore" ? ha commentato Carlo Rinaldi, Chief Marketing Officer Glickon. "La tecnologia, l'utilizzo umanizzato dell'AI e dei dati relazionali rendono azionabili oggi, e nel futuro, queste challenge.

Il nostro approccio distintivo ci permette di applicare processi di business intelligence al talento, andando quindi a osservare l'organizzazione, con gli strumenti adeguati, in tutti i suoi aspetti rilevanti".