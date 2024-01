Toccare con mano l'intelligenza artificiale: pro e contro

La sorpresa era vedere che i punti di forza e di debolezza dell'azienda erano stati interpretati perfettamente, anzi, la "macchina" si era spinta in qualcosa che non era stato esplicitato nei dati, riuscendo a interpolare il cambiamento del mercato finanziario e dei rischi con i clienti, interpretando l'aumento di alcune voci in risposta di eventi esterni (il Covid e l'aumento delle spese domestiche).

Stupefacente la risposta, ritenuta corretta dai presenti, intorno a quanto si stia facendo per l'innovazione in ambito competitivo.

Questi elementi, siamo andati a cercarli, non erano presenti nei testi inseriti, ma abbiamo scoperto che sono state delle interpretazioni in riferimento ai dati di mercato e alle statistiche nazionali.

Molti si sono stupiti di quanto l'AI fosse in grado di analizzare e sintetizzare i dati, e di quanto fosse coerente e fluida nel linguaggio, qualcuno si è chiesto quanto fosse affidabile e sicura la "macchina", e quali fossero le implicazioni etiche e legali del suo utilizzo.



Ho dovuto a quel punto fare un piccolo passo indietro, interrogando una piattaforma comune di intelligenza artificiale generativa, anzi per l'esattezza tre, e confrontare le risposte su un tema preciso: come l'azienda stava operando sulle energie rinnovabili.

Ovviamente non solo le risposte erano generiche e quasi totalmente sbagliate, sebbene apparentemente verosimili, ma non erano nemmeno pertinenti.

In un paio d'ore sono riuscito a spiegare e far comprendere le potenzialità e i rischi della GenAI, che è uno strumento potente ma non infallibile, che richiede una supervisione umana e una responsabilità condivisa.

I dati rivestono un ruolo fondamentale, perché se errati portano a risposte errate, come accade per le GenAI generaliste.

Ma con i dati giusti, le risposte sono molto affidabili e concrete.

Non basta: bisogna poi fare le domande giuste e soprattutto interagire con le varie risposte per entrare nei dettagli.



Lì si ottiene il valore.

L'AI non è né buona né cattiva, dipende da come la si usa e da chi la controlla.

L'AI può essere un alleato prezioso per le aziende, se usata in modo etico, trasparente e sostenibile, ma anche una minaccia, se usata in modo scorretto, opaco e irresponsabile.

La domanda è: è facile dotarsi di un sistema così?

Oggi sì, basta alimentare la "macchina" con i dati aziendali e quelli utili, ma anche fare molta opera di educazione a chi utilizza questi sistemi.

Semplice dire "creami un testo di questo tipo o un'immagine", molto meno "fammi un'analisi puntuale".

Avere la capacità di intercettare le "allucinazioni" che prende è fondamentale, ma per farlo servono competenze, non tecniche, ma sul lavoro che si è chiesto alla "macchina" di svolgere.



Per le aziende questo farà tutta la differenza del mondo.