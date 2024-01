Sicurezza stradale in Italia: cosa rivela l'analisi dei 100 milioni di spostamenti

AutoScout24 ha controllato che c'è un tema culturale che deve essere affrontato per evitare che gli incidenti crescano

La mobilità in Italia è un fenomeno che coinvolge quasi 100 milioni di spostamenti al giorno, con un tempo dedicato di circa 60 minuti e 26,7 km percorsi.

Questi dati, seppur elevati, pongono l'accento sulla necessità di affrontare in modo prioritario il tema della sicurezza stradale.

Dopo un 2022 che ha registrato un aumento degli incidenti stradali (165.889, +9,2% sul 2021), il 2023 sembra confermare questa tendenza, sottolineando l'urgenza di interventi.

In risposta, è in fase di elaborazione un nuovo codice stradale, che prevede inasprimenti delle sanzioni, concentrandosi su comportamenti come l'utilizzo del cellulare alla guida o il consumo di alcol.

La cultura della sicurezza: un problema da affrontare con decisione

Secondo l'ultima ricerca del Centro Studi di AutoScout24, il principale portale di annunci auto in Italia ed Europa, il codice della strada è apprezzato in termini di sicurezza da quasi sei utenti su dieci.