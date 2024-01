Categorie protette: le sfide da vincere nel 2024

Ricerca Inclusyon: sebbene il numero nelle categorie intermedie cresca, nei dirigenti è molto limitato

L'inserimento lavorativo delle persone appartenenti alle categorie protette in Italia è ancora un terreno sfidante, nonostante l'impatto positivo della Legge n.

68/1999.

Secondo l'ISTAT, nel 2021, solo il 12% delle persone con gravi limitazioni e il 28,4% di coloro con limitazioni non gravi erano occupati.

Questi dati sottolineano la persistenza di sfide nel mercato del lavoro per questa categoria.

Distribuzione occupazionale e profili professionali: uno sguardo approfondito

L'analisi condotta nel 2019 dall'ISTAT evidenzia una distribuzione occupazionale disomogenea, con il 32,6% delle categorie protette nel Nord Ovest e il 23,7% nel Nord Est.