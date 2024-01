Il CEO di Intesa Sanpaolo Carlo Messina domina la classifica Top Manager Reputation

Nel corso dell'anno, ha celebrato i 200 anni della Fondazione Cariplo, evidenziando un forte impegno sociale.

La partecipazione alla campagna ONU e UNWomen contro la violenza sulle donne è stata sottolineata dall'illuminazione del grattacielo di Torino.

Al secondo posto, Claudio Descalzi (80.78), AD di Eni, ha consolidato la collaborazione strategica con il Ministero della Difesa per garantire la sicurezza nazionale.

Un salto di quattro posizioni ha portato al terzo posto Giorgio Armani (78.06), il cui contributo è stato evidenziato da una mostra fotografica di Aldo Fallai, raccontando la sua storia attraverso 250 immagini.

Andrea Orcel (76.53), AD di Unicredit, ha ottenuto il riconoscimento come "Global Bank of the Year 2023" da The Banker, conquistando il quarto posto.

Al quinto posto, Luigi Ferraris, AD di Fs, è stato designato nuovo presidente dell'Unione Internazionale delle Ferrovie per la Regione Europa.

Al sesto posto troviamo l'AD di A2A, Renato Mazzoncini (75.19), seguito da Brunello Cucinelli (75.16) al settimo, che ha guadagnato due posizioni.