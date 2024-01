Generazione Z vs. Millennials: la battaglia per i talenti nel mondo del lavoro

Mentre elementi come la retribuzione, il clima aziendale e l'equilibrio tra vita professionale e personale sono cruciali per tutti, ci sono differenze significative legate all'età.

Quando si considerano le etichette generazionali, è essenziale evitare semplificazioni eccessive.

Adami afferma che, nonostante le differenze, esiste un comune desiderio di lavoro per obiettivi, preferito da tutti rispetto all'orario fisso.

Le indagini mostrano che la retribuzione è abbastanza importante per tutti, ma la generazione X concede maggiore importanza al clima aziendale, mentre la generazione Z pone l'accento sul work-life balance.



Per i Millennials, appartenenti alla generazione Y, un approccio efficace dovrebbe concentrarsi sul clima aziendale e sull'equilibrio tra vita personale e professionale, trovandosi a metà strada tra le generazioni adiacenti.

Inoltre, un buon piano di welfare è cruciale per attirare i talenti della Generazione Z, mentre chi cerca i Millennials potrebbe privilegiare un sistema incentivante con premi di produttività.

Desideri condivisi e la tendenza verso il lavoro per obiettivi

Adami sottolinea che, nonostante le differenze generazionali, esistono desideri condivisi che non dipendono dall'età, ma dall'epoca in cui viviamo.

La tendenza verso il lavoro per obiettivi è generalizzata, preferita da tutti rispetto agli orari fissi.

Il reperimento di talenti richiede un'analisi attenta delle preferenze generazionali, evitando semplificazioni eccessive e concentrandosi su strategie personalizzate per attirare candidati di diverse fasce d'età.